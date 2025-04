Polícia Civil prende mulher suspeita de série de furtos em veículos em Três Lagoas

Os crimes investigados envolvem furtos em veículos, de onde eram subtraídos bolsas, carteiras, celulares e outros pertences pessoais das vítimas. A partir do registro de diversas ocorrências com o mesmo modo de atuação, a Polícia Civil iniciou uma investigação que levou à identificação da suspeita como autora de, pelo menos, seis furtos.

A mulher foi localizada na quarta-feira e conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil. Durante o depoimento, a suspeita teria confessado parte dos crimes, sendo reconhecida como autora de seis ocorrências registradas. Diante disso, foi autuada em flagrante e irá responder pelos crimes de furto qualificado.

Na nota, a Polícia Civil solicita que as vítimas que tiveram os veículos violados e objetos furtados procurem a delegacia para registrar a ocorrência, a fim de contribuir com o processo investigativo. A corporação reforça a importância da formalização dos boletins de ocorrência para que as investigações possam avançar com agilidade e os responsáveis pelos crimes sejam devidamente responsabilizados.