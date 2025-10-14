Polícia Civil realiza ação da Operação Virtude e promove aproximação com pessoas idosas em Água Clara

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Água Clara, no âmbito da Operação “Virtude”, realizou ação voltada ao fortalecimento da proteção à pessoa idosa e à aproximação da instituição policial com esse público em situação de maior vulnerabilidade.

A atividade consistiu em visita à instituição Carpenvi, localizada no município de Água Clara, que atualmente abriga seis idosos, todos sob os cuidados do responsável Elias Fabiano, gestor da entidade. O responsável destacou o trabalho desenvolvido no local e a busca constante por parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para aprimorar o acolhimento e o atendimento aos residentes.

Durante a visita, a Autoridade Policial dialogou com os idosos e com os responsáveis pela instituição, abordando temas como os direitos da pessoa idosa, os principais crimes que afetam essa população — a exemplo da violência patrimonial, abandono e maus-tratos — e o papel da Polícia Civil na investigação e repressão dessas condutas.