Polícia Civil realiza visita à instituição de idosos e reforça ações de proteção e valorização da pessoa idosa em Três Lagoas

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, promoveram na terça-feira (14), uma importante ação no âmbito da Operação Virtude, com foco no fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa e na aproximação desse público em situação de maior vulnerabilidade social.

A iniciativa ocorreu na Instituição de Longa Permanência para Idosos Eurípedes Barsanulpho, que atualmente acolhe 32 pessoas — 16 homens e 16 mulheres —, entre elas idosos que já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica praticada por familiares.

Durante a visita, os policiais civis participaram de momentos de integração com os moradores, promovendo um bate-papo descontraído sobre direitos e formas de proteção, além de atividades voltadas à autoestima, como cuidados pessoais e beleza, especialmente para as mulheres. Também houve momentos de lazer e interação por meio de jogos e dinâmicas, proporcionando acolhimento e bem-estar aos idosos.