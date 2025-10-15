Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Operação Virtude

Polícia Civil realiza visita à instituição de idosos e reforça ações de proteção e valorização da pessoa idosa em Três Lagoas

Também houve momentos de lazer e interação por meio de jogos e dinâmicas, proporcionando acolhimento e bem-estar aos idosos

Redação RCN67

O objetivo é garantir que os idosos tenham acesso à informação, conheçam seus direitos e sintam-se seguros para denunciar qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, financeira ou negligência. Foto: Divulgação/Polícia Civil MS.
Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, promoveram na terça-feira (14), uma importante ação no âmbito da Operação Virtude, com foco no fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa e na aproximação desse público em situação de maior vulnerabilidade social.

A iniciativa ocorreu na Instituição de Longa Permanência para Idosos Eurípedes Barsanulpho, que atualmente acolhe 32 pessoas — 16 homens e 16 mulheres —, entre elas idosos que já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica praticada por familiares.

Durante a visita, os policiais civis participaram de momentos de integração com os moradores, promovendo um bate-papo descontraído sobre direitos e formas de proteção, além de atividades voltadas à autoestima, como cuidados pessoais e beleza, especialmente para as mulheres. Também houve momentos de lazer e interação por meio de jogos e dinâmicas, proporcionando acolhimento e bem-estar aos idosos.

A ação reforça o compromisso institucional no enfrentamento aos crimes contra a pessoa idosa e na promoção de uma cultura de respeito e valorização dessa população. O objetivo é garantir que os idosos tenham acesso à informação, conheçam seus direitos e sintam-se seguros para denunciar qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, financeira ou negligência.

A Operação Virtude seguirá com outras atividades preventivas e educativas voltadas à proteção da pessoa idosa, reafirmando o compromisso da instituição com uma sociedade mais justa, humana e solidária.

*Informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

