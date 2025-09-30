Polícia Civil recaptura foragido condenado por roubo qualificado em Três Lagoas

Na tarde de segunda-feira (29), investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil efetuaram a recaptura de um homem de 37 anos, condenado por roubo qualificado e fugitivo do sistema prisional estadual há mais de dois meses.
O indivíduo possui extensa ficha criminal, com mais de dez registros, incluindo roubo qualificado, tráfico de drogas, ameaça, furto qualificado e crimes ambientais, além de já ter sido preso em flagrante três vezes. Em 2019, ele foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado, mas após progressão para o semiaberto, fugiu em julho deste ano.
Após diligências, os policiais localizaram o foragido em um imóvel abandonado no bairro Jardim Progresso. Ele foi conduzido à sede da SIG, onde passou pelos procedimentos legais, e em seguida encaminhado para as celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população três-lagoense no combate ao crime e na localização de foragidos. Informações podem ser repassadas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e o anonimato são garantidos.
*Informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul