Polícia Civil recaptura foragido condenado por roubo qualificado em Três Lagoas

Na tarde de segunda-feira (29), investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil efetuaram a recaptura de um homem de 37 anos, condenado por roubo qualificado e fugitivo do sistema prisional estadual há mais de dois meses.

O indivíduo possui extensa ficha criminal, com mais de dez registros, incluindo roubo qualificado, tráfico de drogas, ameaça, furto qualificado e crimes ambientais, além de já ter sido preso em flagrante três vezes. Em 2019, ele foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado, mas após progressão para o semiaberto, fugiu em julho deste ano.

Após diligências, os policiais localizaram o foragido em um imóvel abandonado no bairro Jardim Progresso. Ele foi conduzido à sede da SIG, onde passou pelos procedimentos legais, e em seguida encaminhado para as celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), permanecendo à disposição da Justiça.