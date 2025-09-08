Polícia Civil recupera bicicleta furtada e identifica autor em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, recuperou uma bicicleta furtada no último domingo (7), nas proximidades da sorveteria Gela Boca, localizada na circular da Lagoa Maior.

Durante diligências investigativas, os policiais civis localizaram e abordaram um homem de 29 anos, identificado pelas iniciais R.R.F., que estava na posse do objeto subtraído. No ato da abordagem, ele confessou a autoria do furto e ainda admitiu ter praticado outros crimes semelhantes na mesma região.

O suspeito foi conduzido à 3ª Delegacia de Polícia, onde foi formalmente indiciado pelo crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.