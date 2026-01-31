Veículos de Comunicação
RECUPERADAS

Polícia Civil recupera dez cervejeiras furtadas em Três Lagoas

Três compradores irão responder por receptação e dois suspeitos de furtar as cervejeiras foram identificados

Alfredo Neto

Três pessoas foram identificadas e autuadas no crime de receptação: Divulgação/Polícia Civil
Três pessoas foram identificadas e autuadas no crime de receptação: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigação Geral), recuperou dez refrigeradores do tipo cervejeira que haviam sido furtados de uma empresa de transporte em Três Lagoas. A ação ocorreu ao longo dos últimos três dias.

Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 60 mil. Após o registro do furto, os investigadores iniciaram diligências, com oitivas de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança.

As cervejeiras foram localizadas em posse de três pessoas, que poderão responder pelo crime de receptação. Também foram identificados os responsáveis pela venda dos equipamentos, que poderão responder por furto qualificado.

As investigações continuam, em conjunto com o NRI (Núcleo Regional de Inteligência), para apurar possível envolvimento de funcionários da empresa no desvio dos bens.

Após a recuperação, os refrigeradores foram devolvidos à empresa proprietária.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população, com denúncias anônimas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp)

