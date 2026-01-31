Polícia Civil recupera dez cervejeiras furtadas em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigação Geral), recuperou dez refrigeradores do tipo cervejeira que haviam sido furtados de uma empresa de transporte em Três Lagoas. A ação ocorreu ao longo dos últimos três dias.

Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 60 mil. Após o registro do furto, os investigadores iniciaram diligências, com oitivas de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança.

As cervejeiras foram localizadas em posse de três pessoas, que poderão responder pelo crime de receptação. Também foram identificados os responsáveis pela venda dos equipamentos, que poderão responder por furto qualificado.