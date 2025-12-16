Polícia Civil recupera motocicleta roubada e identifica suspeito em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), recuperou no final da tarde de sexta-feira (12), uma motocicleta que havia sido tomada de assalto no fim do mês de agosto, nas proximidades de uma praça do bairro Santa Rita. Durante a ação, um suspeito foi identificado.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu quando a vítima, uma mulher de 30 anos, parou sua motocicleta para obedecer à sinalização de trânsito. Nesse momento, dois homens armados, que trafegavam em outra motocicleta, se aproximaram e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo, que foi levado pelos criminosos.

Desde então, equipes da SIG, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), iniciaram diligências para localizar a motocicleta e identificar os envolvidos. Após o trabalho investigativo, o veículo foi encontrado escondido em uma residência localizada na região central da cidade.