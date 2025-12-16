Polícia Civil recupera motocicleta roubada e identifica suspeito em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), recuperou no final da tarde de sexta-feira (12), uma motocicleta que havia sido tomada de assalto no fim do mês de agosto, nas proximidades de uma praça do bairro Santa Rita. Durante a ação, um suspeito foi identificado.
De acordo com a polícia, o crime ocorreu quando a vítima, uma mulher de 30 anos, parou sua motocicleta para obedecer à sinalização de trânsito. Nesse momento, dois homens armados, que trafegavam em outra motocicleta, se aproximaram e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo, que foi levado pelos criminosos.
Desde então, equipes da SIG, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), iniciaram diligências para localizar a motocicleta e identificar os envolvidos. Após o trabalho investigativo, o veículo foi encontrado escondido em uma residência localizada na região central da cidade.
Durante a recuperação, os policiais constataram que a motocicleta estava camuflada, tendo sido pintada em uma cor diferente da original, numa tentativa de dificultar sua identificação. O homem que estava em posse do veículo foi identificado, mas não apresentou explicações sobre a origem da motocicleta. Ele ainda confessou que utilizou o veículo para a prática de outros crimes nos últimos meses.
Diante dos fatos, o suspeito poderá responder por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, crime que prevê pena superior a 15 anos de prisão. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no assalto e esclarecer totalmente o caso.
A motocicleta, avaliada em mais de R$ 15 mil, passará por perícia e, posteriormente, será devolvida à vítima.