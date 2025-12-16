Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Identificada

Polícia Civil recupera motocicleta roubada e identifica suspeito em Três Lagoas

Veículo havia sido levado durante assalto no bairro Santa Rita e estava escondido na região central

Alfredo Neto

Moto foi roubada em meados de agosto por dois ladrões armados e foi repintada por criminosos para fugir de possível reconhecimento. Foto: Divulgação/SIG.
Moto foi roubada em meados de agosto por dois ladrões armados e foi repintada por criminosos para fugir de possível reconhecimento. Foto: Divulgação/SIG.

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), recuperou no final da tarde de sexta-feira (12), uma motocicleta que havia sido tomada de assalto no fim do mês de agosto, nas proximidades de uma praça do bairro Santa Rita. Durante a ação, um suspeito foi identificado.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu quando a vítima, uma mulher de 30 anos, parou sua motocicleta para obedecer à sinalização de trânsito. Nesse momento, dois homens armados, que trafegavam em outra motocicleta, se aproximaram e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo, que foi levado pelos criminosos.

Desde então, equipes da SIG, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), iniciaram diligências para localizar a motocicleta e identificar os envolvidos. Após o trabalho investigativo, o veículo foi encontrado escondido em uma residência localizada na região central da cidade.

Notícias Relacionadas

Durante a recuperação, os policiais constataram que a motocicleta estava camuflada, tendo sido pintada em uma cor diferente da original, numa tentativa de dificultar sua identificação. O homem que estava em posse do veículo foi identificado, mas não apresentou explicações sobre a origem da motocicleta. Ele ainda confessou que utilizou o veículo para a prática de outros crimes nos últimos meses.

Diante dos fatos, o suspeito poderá responder por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, crime que prevê pena superior a 15 anos de prisão. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no assalto e esclarecer totalmente o caso.

A motocicleta, avaliada em mais de R$ 15 mil, passará por perícia e, posteriormente, será devolvida à vítima.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos