Polícia Federal incinera quatro mil quilos de drogas em Três Lagoas

Drogas destruídas são frutos de apreensões das ações policiais na cidade e região

Alfredo Neto

PF destrói 4 toneladas de drogas que foram apreendidas nos últimos meses em Três Lagoas e região. Foto: Divulgação/ Polícia Federal.
Na ultima sexta-feira (5), a Polícia Federal de Três Lagoas MS, destruiu aproximadamente 4 mil kg de drogas, resultado de ações policiais da PF, em Três Lagoas e cidades que são atendidas pela superintendência de Três Lagoas.

Segundo a nota da PF, a queima da droga teria começado na sexta-feira, e terminado no sábado, onde 1,33 toneladas de maconha, 2,5 toneladas de cocaína foram incineradas em uma fornalha de uma indústria local.

Após autorização judicial para o descarte dos entorpecentes, foi feito o trabalho de transporte até essa indústria que teria cedido a fornalha para a queima da droga, e toda ação foi acompanhada por agentes da justiça federal, agentes ligados a vigilância sanitária do município, além de policiais federais que escoltaram e deram fim aos 4 mil kg de drogas.

