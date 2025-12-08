Polícia Federal incinera quatro mil quilos de drogas em Três Lagoas

Na ultima sexta-feira (5), a Polícia Federal de Três Lagoas MS, destruiu aproximadamente 4 mil kg de drogas, resultado de ações policiais da PF, em Três Lagoas e cidades que são atendidas pela superintendência de Três Lagoas.

Segundo a nota da PF, a queima da droga teria começado na sexta-feira, e terminado no sábado, onde 1,33 toneladas de maconha, 2,5 toneladas de cocaína foram incineradas em uma fornalha de uma indústria local.