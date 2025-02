Polícia Federal prende dupla com 226kg de maconha na BR-158

A dupla estava em dois carros, no sentido Brasilândia-Três Lagoas, quando foi abordada pelos policiais federais. Um dos traficantes confessou estar transportando maconha e informou que, no outro carro, havia um colega realizando o trabalho de ‘batedor’, monitorando a presença de barreiras policiais na rodovia.

No carro com drogas, foram encontrados diversos tabletes de maconha, embalados a vácuo e escondidos em sacos de estopa. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada até a Delegacia de Polícia Civil em Três Lagoas. Na nota, a PF não informou o destino da droga, o valor do material apreendido, nem quanto os criminosos receberiam para atuar no crime organizado.