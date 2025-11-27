Veículos de Comunicação
Crime

Polícia identifica suposto suspeito de envenenar árvores no Jardim Alvorada

Ele não estava no imóvel, mas um familiar, teria confirmado a prática do crime

Pedro Tergolino

De acordo com o comandante da PMA, Lauro Santanna, a identificação teria ocorrido por meio de denúncias de moradores, que levaram a equipe policial até a casa do suspeito. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
De acordo com o comandante da PMA, Lauro Santanna, a identificação teria ocorrido por meio de denúncias de moradores, que levaram a equipe policial até a casa do suspeito. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.

A Policia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas identificou o suposto autor do envenenamento de três árvores, no bairro Jardim Alvorada. O fato ocorreu no dia 23 de novembro e a identificação ocorreu nesta semana. As árvores estão localizadas na rua C, do bairro, próximas à Escola Municipal Maria Eulália. De acordo com o comandante da PMA, Lauro Santanna, a identificação teria ocorrido por meio de denúncias de moradores, que levaram a equipe policial até a casa do suspeito.

Ele não estava no imóvel, mas um familiar, teria confirmado a prática do crime. A conduta de perfurar e envenenar árvores configura crime ambiental, conforme o artigo 49 da Lei Federal 9.605/1998, que trata de dano à vegetação de áreas urbanas, com previsão de detenção de um a três meses, e multa. “Nós fomos até o local, colhemos informações sobre a identificação do suposto indivíduo que seria o autor. E com essa informação foi feito boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Civil para dar prosseguimento”, explicou Santanna.

O suspeito teria realizado diversas perfurações nos troncos e inserido um líquido escuro, possivelmente um produto químico destinado a matar árvores. Duas são da espécie Oiti e uma árvores da espécie Monguba. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio tem feito o monitoramento junto aos biólogos da pasta.

