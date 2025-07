Polícia identifica suspeito de agredir fiscal de limpeza em Três Lagoas

A polícia identificou o homem suspeito de agredir violentamente o fiscal de limpeza urbana Marcos Antônio Cândido da Silva, de 65 anos, durante o trabalho. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e apontou supostamente o autor, de 22 anos, segundo consta no boletim de ocorrência.

A agressão ocorreu na manhã do dia 24 de julho, na avenida Filinto Muller. De acordo com o relato oficial, Marcos Antônio, funcionário responsável pela fiscalização da equipe de varrição urbana, presenciou uma briga entre um casal enquanto trabalhava. Ao tentar intervir, foi surpreendido por um homem que o agrediu com um cabo de vassoura, atingindo o olho esquerdo.

Ainda conforme o boletim, após a agressão inicial, a vítima foi retirada do veículo em que estava e jogada ao chão, sofrendo uma lesão na nuca. As agressões só cessaram com a intervenção de outros trabalhadores que acompanhavam o fiscal. O autor fugiu do local de bicicleta, em direção ao bairro Alto da Boa Vista.