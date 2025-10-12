Polícia investiga confusão em casa de shows que deixou dois feridos

A Polícia Civil investiga a ocorrência que envolve uma briga generalizada , que deixou um adolescente e um homem feridos, em uma casa de shows no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Imagens do circuito de segurança mostraram o momento em que um grupo de menores foi retirado do local e a confusão teve início na área externa. Os menores serão investigados por ato infracional pelo crime de dano ao patrimônio e podem ser apreendidos. No entanto, até o momento, ninguém, todos continuam em liberdade.

Nas imagens de segurança, os adolescentes tentam forçar a entrada no estabelecimento, chutando portas e atirando pedras. Em meio à confusão, um homem saindo da casa de shows, acabou trocando agressões com o grupo. Segundo a mãe de um dos adolescentes, ouvida pela equipe de reportagem, mas que preferiu não se identificar, o filho teria sido espancado por seguranças do estabelecimento. “Eles começaram a agredir meu filho com pontapés, cacetetes e socos. Bateram tanto que ele chegou a desmaiar”, afirmou.

A mulher também alegou que o jovem comprou o ingresso pelo aplicativo da casa de shows, sem que o sistema identificasse que ele era menor de idade.

OUTRO LADO

Em nota enviada à imprensa, a casa de shows Romma Pub informou que mantém controle de acesso mediante apresentação de documentos, mas que “algumas pessoas utilizam documentos falsos para burlar a fiscalização”. O estabelecimento afirmou ainda que os seguranças agiram dentro do protocolo, apenas para conter o tumulto dentro da casa, e que a depredação começou após os adolescentes serem retirados do local. “A briga generalizada só foi dispersa com a ajuda de clientes até a chegada da Polícia Militar”, consta trecho da nota. A casa de shows reforçou que repudia qualquer ato de violência e mantém compromisso com a segurança e o bem-estar dos frequentadores.