Armamento pesado

Polícia investiga rede de apoio em caso de arsenal apreendido

Durante a ação, além do fuzil, foram encontrados carregadores de alta capacidade e munições em quantidade suficiente para confrontos prolongados

Kelly Martins e Alfredo Neto

Fuzil, munições e carregadores são apreendidos em Três Lagoas.
A apreensão de um fuzil calibre .556, carregadores e mais de 150 munições em Três Lagoas, resultou na prisão de um homem de 35 anos e pode ser apenas a ponta de um esquema mais amplo. A Polícia Civil investiga agora se outras pessoas estariam envolvidas no caso, seja no fornecimento, transporte ou destino do arsenal, considerado de uso restrito pelas forças de segurança. A polícia informou que à reportagem do Jornal do Povo que as apurações correm sob sigilo para não comprometer o andamento das diligências.


O armamento foi localizado nesta semana durante uma operação da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), após denúncia anônima informar que o suspeito escondia armas em uma residência no bairro Vila Nova. A partir do monitoramento, os investigadores confirmaram a identidade do morador e organizaram a ação que culminou na prisão em flagrante.


De acordo com fontes, as características do armamento apreendido levantam a hipótese de ligação com facções criminosas que atuam tanto em Mato Grosso do Sul, quanto em outros estados. O fuzil calibre .556 é considerado de alto poder de fogo, capaz de perfurar blindagens, sendo geralmente empregado em ações de grande impacto, como ataques a instituições financeiras ou confrontos armados contra forças policiais.


Embora o homem preso seja, até o momento, o único formalmente indiciado, a Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que ele não agia sozinho. “A posse de um armamento dessa natureza dificilmente se dá de forma isolada. É preciso identificar quem forneceu, como chegou até aqui e qual seria o destino desse material”, destacou uma autoridade envolvida no caso.

As investigações tentam rastrear a origem do arsenal e verificar se o suspeito mantinha vínculos diretos com organizações criminosas conhecidas por operar no estado. Mato Grosso do Sul, por fazer fronteira com o Paraguai, é considerado rota de entrada de armas e munições que abastecem quadrilhas e facções em todo o país.


FLAGRANTE
Durante a ação, além do fuzil, foram encontrados carregadores de alta capacidade e munições em quantidade suficiente para confrontos prolongados. O homem foi levado à delegacia e, diante da gravidade do crime, o delegado responsável optou por não arbitrar fiança. Após exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça.


Enquanto o inquérito avança, a Polícia Civil mantém sigilo sobre as próximas etapas, mas reforça que novas diligências podem resultar em mais prisões e apreensões.

