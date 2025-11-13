Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realiza curso de operações ambientais

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) promoveu um curso de capacitação e nivelamento voltado à atualização técnica e ao aprimoramento das ações de fiscalização e proteção ambiental no Estado. O treinamento contou com 56 policiais e teve parte das atividades realizadas no coração do Pantanal sul-mato-grossense.

Com duração total de 45 dias, sendo 15 deles no Pantanal, o curso incluiu aulas teóricas, provas e instruções práticas, com simulações em terra, água e ar. Os policiais participaram de exercícios de sobrevivência em ambiente natural, abordagens policiais, simulações de confronto embarcado e transposição de obstáculos em rios e áreas alagadas.

O Tenente Lauro Santana, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, destacou a importância da capacitação para o aprimoramento do trabalho de fiscalização.

“O curso nos preparou para oferecer um serviço ainda mais qualificado à população, com novas técnicas de proteção ambiental e de sobrevivência em condições extremas”, explicou.

Além dos policiais sul-mato-grossenses, o treinamento contou com a presença de militares do Acre e de Mato Grosso, reforçando o intercâmbio de experiências entre diferentes unidades da federação.

As atividades práticas foram realizadas em área pertencente à bacia do rio Paraguai, uma das regiões de maior biodiversidade do planeta, o que proporcionou aos participantes vivência direta com a fauna e a flora pantaneira.