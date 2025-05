Polícia Militar apreende moto com sinais de acidente deixada em avenida

A Polícia Militar, por meio da Força Tática, apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (22), uma moto Honda Falcon, de cor vermelha, após uma denúncia anônima ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que o veículo estaria abandonado na avenida Rafael de Haro, no bairro Vila Haro, região sul de Três Lagoas (MS).



Por volta das 4h30 desta madrugada, militares da Força Tática foram acionados pelo Copom para comparecer ao local, onde uma pessoa havia denunciado, pelo telefone 190, um veículo abandonado com a chave no contato. No local, os militares encontraram a moto Honda Falcon com danos nos piscas, carenagem, ralados na lataria e a chave de ignição danificada.