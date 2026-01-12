Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

CONTINUIDADE

Polícia Militar apresenta arma e drogas apreendidas após confronto que terminou em morte em Três Lagoas

Homem de 25 anos morreu durante troca de tiros com a Força Tática em área de mata nas imediações do Conjunto Habitacional Orestinho

Alfredo Neto

Após o registro da ocorrência e perícia na arma, Polícia Militar apresenta arma supostamente usada por Douglas Portella em confronto com Força Tática: Divulgação
Após o registro da ocorrência e perícia na arma, Polícia Militar apresenta arma supostamente usada por Douglas Portella em confronto com Força Tática: Divulgação

A Polícia Militar apresentou a arma que estaria em posse de Douglas Portella de Castro, de 25 anos, morto durante um confronto com a Força Tática no final da manhã desta segunda-feira (12), em uma região de mata nas imediações do Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, MS.

Conforme a PM, foi apreendido um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e duas intactas. Junto ao armamento, também foram apresentados 31 porções de cocaína e três porções de maconha, que, segundo a corporação, estariam em posse de Douglas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Douglas Portella de Castro, conhecido pelo apelido de “Presidente”, seria integrante de uma facção criminosa e teria atuação recorrente no tráfico de drogas.

Notícias Relacionadas

Na última quinta-feira (8), ele teria sido flagrado com outras três pessoas comercializando entorpecentes. Na ocasião, Portella teria assumido a propriedade da droga e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), juntamente com dois adultos e um adolescente, sendo liberado em seguida.

O caso que resultou em sua morte segue sob investigação da Corregedoria da Polícia Militar, e um inquérito policial será instaurado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos