Polícia Militar apresenta arma e drogas apreendidas após confronto que terminou em morte em Três Lagoas

A Polícia Militar apresentou a arma que estaria em posse de Douglas Portella de Castro, de 25 anos, morto durante um confronto com a Força Tática no final da manhã desta segunda-feira (12), em uma região de mata nas imediações do Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, MS.
Conforme a PM, foi apreendido um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e duas intactas. Junto ao armamento, também foram apresentados 31 porções de cocaína e três porções de maconha, que, segundo a corporação, estariam em posse de Douglas.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, Douglas Portella de Castro, conhecido pelo apelido de “Presidente”, seria integrante de uma facção criminosa e teria atuação recorrente no tráfico de drogas.
Na última quinta-feira (8), ele teria sido flagrado com outras três pessoas comercializando entorpecentes. Na ocasião, Portella teria assumido a propriedade da droga e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), juntamente com dois adultos e um adolescente, sendo liberado em seguida.
O caso que resultou em sua morte segue sob investigação da Corregedoria da Polícia Militar, e um inquérito policial será instaurado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.