Polícia Militar apresenta arma e drogas apreendidas após confronto que terminou em morte em Três Lagoas

A Polícia Militar apresentou a arma que estaria em posse de Douglas Portella de Castro, de 25 anos, morto durante um confronto com a Força Tática no final da manhã desta segunda-feira (12), em uma região de mata nas imediações do Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, MS.

Conforme a PM, foi apreendido um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e duas intactas. Junto ao armamento, também foram apresentados 31 porções de cocaína e três porções de maconha, que, segundo a corporação, estariam em posse de Douglas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Douglas Portella de Castro, conhecido pelo apelido de “Presidente”, seria integrante de uma facção criminosa e teria atuação recorrente no tráfico de drogas.