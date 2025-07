Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas cumpriu três mandados de prisão em operações distintas realizadas por equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) na terça-feira (16). As ações ocorreram ao longo do dia em diferentes regiões da cidade e resultaram na detenção de três homens, todos com ordens judiciais de prisão em aberto.

A primeira prisão foi realizada por volta das 17h, quando uma equipe da Força Tática, após receber informações sobre o paradeiro de um homem de 49 anos com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande, localizou o suspeito em um posto de combustíveis às margens da BR-158. Ele foi abordado e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Mais tarde, por volta das 20h50, uma guarnição de radiopatrulha realizava patrulhamento preventivo na orla da Lagoa Maior quando abordou um grupo de jovens. Durante a checagem nos sistemas policiais, foi identificado que um dos abordados, de 33 anos, possuía um mandado de prisão em aberto. Ele também foi detido e conduzido à delegacia.