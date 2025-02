Polícia Militar de Três Lagoas prende condutor por direção perigosa

A Polícia Militar de Três Lagoas, por meio de uma guarnição do 2º Batalhão, prendeu um indivíduo por direção perigosa e irregularidades em seu veículo, na noite desta terça-feira (18). A prisão ocorreu por volta das 21h50, durante um patrulhamento ostensivo na avenida Filinto Muller, quando os policiais avistaram um motociclista realizando manobras perigosas, incluindo empinamento, colocando em risco sua vida e a de outros usuários da via pública.

Imediatamente, a guarnição do Getam (Grupo de Elíticos de Policiamento Ostensivo e Tático) iniciou o acompanhamento e realizou a abordagem do motociclista. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo apresentava modificações que estavam em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Contran), configurando mais uma infração.