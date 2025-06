Polícia Militar deflagra Operação Saturação em Três Lagoas

Na manhã de quinta-feira (26), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul deu início à Operação Saturação, com uma cerimônia realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), em Três Lagoas. A solenidade foi presidida pelo Coronel PM Wellington Klimpel do Nascimento, diretor de Operações da PMMS, e contou com a presença de diversas unidades especializadas, como a Polícia Militar Ambiental, Rural, Rodoviária e o efetivo do 2º BPM.

A Operação Saturação foi idealizada pela Diretoria de Operações da Polícia Militar do Estado e tem como principal objetivo reforçar o policiamento ostensivo, tanto preventivo quanto repressivo, ampliando a segurança da população. A ação marca um esforço concentrado para combater a criminalidade em diversas frentes, com foco na presença policial em pontos estratégicos.