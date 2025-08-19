Veículos de Comunicação
BARRACO

Polícia Militar é chamada para atender briga por terreno em Três Lagoas

Após não encontrar nada de ilícito os militares aconselharam as partes a procurar a Justiça para resolver a "pendenga"

Alfredo Neto

Após suposta ameaça de homens armados polícia militar orientou as partes e os suspeitos que não estavam cometendo nenhum crime foram liberados. Foto: Arquivo.
Após suposta ameaça de homens armados polícia militar orientou as partes e os suspeitos que não estavam cometendo nenhum crime foram liberados. Foto: Arquivo.

Uma desavença relacionada à posse de um terreno na Rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Angélica, em Três Lagoas, resultou em uma ocorrência policial envolvendo suposta ameaça e perseguição de veículo na manhã desta segunda-feira (18). A situação mobilizou uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, mas terminou sem prisões ou encaminhamento à delegacia.

De acordo com o boletim registrado pela PM, uma mulher de 59 anos, que se apresenta como proprietária do terreno, relatou ter encontrado no local dois homens um de 51 anos e seu filho, de 19 supostamente envolvidos em uma ação de usucapião da área.

Ainda conforme o relato, ao abordar os indivíduos, a mulher teria ouvido a frase: “Você se lembra de mim?”, o que a fez se sentir intimidada. Em seguida, os dois teriam deixado o local em uma caminhonete preta.

A mulher decidiu acompanhar o veículo e afirmou ter visto um dos ocupantes desembarcar com um objeto sob a camisa, que, segundo ela, poderia ser uma arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e localizou os suspeitos, mas nenhuma arma foi encontrada durante a abordagem.

Como não houve flagrante nem elementos suficientes que configurassem crime, os envolvidos foram liberados no local, e não foi necessário o registro da ocorrência na delegacia.

