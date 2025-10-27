Polícia Militar lança campanha “Caixa Encantada” para arrecadar brinquedos de Natal em Três Lagoas

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em parceria com instituições estaduais e outros órgãos públicos, está realizando a 10ª edição da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia”, que visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Três Lagoas.

A arrecadação teve início em 1º de outubro e segue até o dia 19 de novembro. Os brinquedos doados devem ser novos ou em bom estado de conservação, para que possam ser destinados às crianças atendidas por instituições cadastradas previamente pela campanha.