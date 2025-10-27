Veículos de Comunicação
Polícia Militar lança campanha “Caixa Encantada” para arrecadar brinquedos de Natal em Três Lagoas

A arrecadação teve início em 1º de outubro e segue até o dia 19 de novembro

Pedro Tergolino

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é essencial para garantir que crianças assistidas por projetos sociais tenham um Natal mais feliz e acolhedor. Foto: Reprodução/TVC HD.
O 2º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em parceria com instituições estaduais e outros órgãos públicos, está realizando a 10ª edição da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia”, que visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Três Lagoas.

A arrecadação teve início em 1º de outubro e segue até o dia 19 de novembro. Os brinquedos doados devem ser novos ou em bom estado de conservação, para que possam ser destinados às crianças atendidas por instituições cadastradas previamente pela campanha.

“A arrecadação acontece até o dia 19 de novembro e todos os órgãos do Estado e instituições parceiras são pontos de coleta”, explicou o capitão Flávio Moura, da PM de Três Lagoas.

Entre os locais que recebem as doações estão:

  • 2º Batalhão da Polícia Militar
  • Corpo de Bombeiros
  • Detran-MS
  • Órgãos estaduais parceiros

Após o encerramento do período de coleta, os brinquedos serão separados e entregues às instituições previamente cadastradas no município.

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é essencial para garantir que crianças assistidas por projetos sociais tenham um Natal mais feliz e acolhedor.

