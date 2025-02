Polícia Militar lança operação 'Volta às Aulas' em Três Lagoas

Com o início do ano letivo, a Polícia Militar de Três Lagoas iniciou nesta semana, a operação ‘Volta às Aulas’, que tem como principal objetivo garantir a segurança de alunos, professores e funcionários das redes municipal, estadual e particular de ensino.

A operação é realizada pelo Segundo Batalhão da Polícia Militar (2° BPM), que conta com uma equipe especializada na Patrulha Escolar. Segundo o capitão José Flávio Barbosa de Moura, essa equipe atua de forma preventiva, fazendo rondas em escolas e pontos sensíveis da cidade para coibir delitos e manter a ordem pública. Além disso, todas as unidades da PM em Três Lagoas, Selvíria e Brasilândia também participam do patrulhamento.

Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada, e o trabalho tem sido focado na presença policial e na orientação da comunidade escolar. Além do patrulhamento, a PM realiza um trabalho educativo, oferecendo palestras e orientações preventivas sobre temas como segurança, comportamento juvenil e combate ao tráfico de drogas. As escolas interessadas podem solicitar a presença da polícia diretamente com a equipe da Patrulha Escolar ou na sede da corporação.