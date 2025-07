Polícia Militar prende dois homens por furto no bairro Paranapungá

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens no bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas, no sábado (26). As detenções ocorreram durante diligências da equipe da Rádio Patrulha I, do 2º Batalhão da PM (2º BPM), após o registro de um furto em um restaurante localizado na região central da cidade.

O caso teve início quando os policiais receberam informações sobre o arrombamento do restaurante “Bom D Mais”, na avenida Antônio Trajano. Com base na denúncia, os militares iniciaram patrulhamento pelo bairro Paranapungá em busca de pistas que levassem ao autor do crime.

Na praça do bairro, a equipe abordou vários usuários de entorpecentes, entre eles um homem identificado como J. R. F., que possuía um mandado de prisão em aberto. O mandado foi confirmado durante consulta ao sistema policial. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça.

Durante a abordagem no mesmo local, os policiais também encontraram fios de cobre com os demais abordados. Questionados sobre a origem do material, todos apontaram um conhecido da região, como sendo o proprietário da fiação. Pouco depois, os policiais visualizaram o suspeito saindo da residência, na rua Rui José da Costa, e decidiram realizar a abordagem. Apesar de tentar fugir ao perceber a presença policial, ele foi contido e submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito no momento.