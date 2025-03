Polícia Militar prende foragido por furto no centro de Três Lagoas

Homenagem

Comissão do Senado aprova nome de Neife Abrahão para anel viário em Três Lagoas

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (18), de forma terminativa, o Projeto de Lei 4.207/2024, de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que denomina “Dr. Neife Abrahão” o anel viário que interliga as rodovias BR-158 e BR-262, no município de Três Lagoas. A proposta recebeu parecer favorável do relator e […]