Polícia Militar prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Piloto

A Polícia Militar, por meio de uma equipe de Rádio Patrulha do 2º Batalhão, prendeu um homem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 15 por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (9), na rua Talfic Fahan, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram os dois suspeitos em frente a uma residência, em atitude considerada suspeita. Na abordagem, foram encontradas com o adolescente três porções de maconha escondidas no bolso. Já com o maior de idade, a equipe localizou uma porção da mesma droga e uma quantia em dinheiro, supostamente proveniente da venda dos entorpecentes.