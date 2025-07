Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no residencial Novo Oeste

Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas prenderam um homem, de 26 anos, por tráfico de drogas no residencial Novo Oeste. A prisão ocorreu, na tarde de segunda-feira (7).

Por volta de 13h40, durante patrulhamento ostensivo realizado por uma equipe da radiopatrulha, no cruzamento das ruas Abílio Siqueira Campos e Joaquim Claudino da Silva, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito retirou um recipiente do bolso do casaco e o arremessou para longe. Após buscas no perímetro, os policiais localizaram o objeto, que continha em seu interior cinco porções de substância entorpecente, aparentando ser maconha.