Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas no residencial Novo Oeste

Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na noite de domingo (16), um homem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.

Por volta das 19h30, uma equipe da Força Tática realizava rondas ostensivas pelo bairro quando, ao entrar no condomínio Arara, um indivíduo tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi perseguido pelos militares e detido no momento em que tentava entrar em um apartamento. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram duas porções de maconha em suas vestes.