Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas no residencial Novo Oeste

Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na noite de domingo (16), um homem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.
Por volta das 19h30, uma equipe da Força Tática realizava rondas ostensivas pelo bairro quando, ao entrar no condomínio Arara, um indivíduo tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi perseguido pelos militares e detido no momento em que tentava entrar em um apartamento. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram duas porções de maconha em suas vestes.
Questionado sobre a fuga, o suspeito confessou morar no local e admitiu que havia mais entorpecentes dentro do apartamento. Diante da informação, a equipe realizou a vistoria no imóvel, onde encontrou uma bolsa contendo dois tabletes de maconha, 24 porções da mesma droga, um pote com 42 gramas de maconha, além de 22 porções de crack e 33 porções de cocaína. Também foram apreendidas uma balança de precisão e materiais utilizados para embalo dos entorpecentes.
O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue em investigação.