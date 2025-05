Polícia Militar recaptura foragido da Justiça durante apuração de denúncia de maus-tratos em Três Lagoas

Um homem de 38 anos, que estava evadido do sistema prisional, foi recapturado pela Polícia Militar de Três Lagoas na tarde de domingo (18), durante diligência realizada por uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão. A ação aconteceu por volta das 16h30, no bairro Jardim Progresso.

Os policiais apuravam uma denúncia relacionada a maus-tratos a animais em uma residência que apresentava sinais de abandono, localizada na Rua Samuel de Sá. Durante a verificação no local, a equipe abordou um homem com atitude suspeita, sendo constatado posteriormente que ele se encontrava foragido do sistema penal.