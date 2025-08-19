Veículos de Comunicação
Polícia Militar recupera motocicleta furtada horas após o crime em Três Lagoas

Alfredo Neto

Produtos foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Uma motocicleta furtada no início da tarde desta segunda-feira (18), em Três Lagoas, foi localizada e recuperada pela Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar poucas horas após o crime. O veículo foi encontrado abandonado durante patrulhamento no bairro Vila Piloto.

De acordo com a PM, por volta das 20h30, uma equipe realizava policiamento ostensivo pela rua 16, quando se deparou com uma Honda/CG 125 Fan aparentemente abandonada. Ao realizar a checagem no sistema, os policiais constataram que a motocicleta havia sido furtada por volta das 12h30, na rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, no bairro Jardim Alvorada.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da vítima para restituição.

A ação rápida da Polícia Militar reforça a importância do patrulhamento preventivo e da pronta resposta às ocorrências de furto no município

