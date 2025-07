Polícia Militar recupera objetos furtados e encontra drogas durante buscas por suspeitos de furto

Durante patrulhamento pelo mesmo bairro, os militares localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência. No local, fizeram contato com duas mulheres: uma se identificou como esposa do proprietário do carro e a outra como sua mãe. Na varanda da casa, os policiais avistaram uma lavadora da marca Stihl, que havia sido levada do clube de festas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do furto foi identificado como Flavio André Cordeiro, de 35 anos, conhecido pelo apelido de “Sorriso”. As imagens mostram o criminoso utilizando um veículo Fiat Uno branco para transportar os objetos furtados. Um dos detalhes observados pelos policiais foi a presença de um adesivo em uma das laterais do carro.

A ação teve início após uma denúncia via telefone 190, informando que um clube de festas havia sido invadido e furtado. No local, os policiais militares entraram em contato com a vítima, que apresentou imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa.

Questionada sobre o objeto, a esposa do dono do veículo informou que um amigo do marido, conhecido como “Sorriso”, teria deixado a lavadora no local. Com autorização das moradoras, os policiais realizaram buscas na residência, onde encontraram três televisores, um videogame, duas roçadeiras, duas lavadoras de alta pressão, vários pacotes de cigarros e, no banheiro, restos de maconha.

Durante a vistoria no quarto, os militares localizaram pequenas porções de maconha embaladas em tabletes e uma balança de precisão. Ao serem questionadas sobre os materiais e a droga, a esposa de Gilson Teixeira Martins, proprietário do imóvel e do veículo utilizado no crime, afirmou que os entorpecentes pertenciam ao marido. Já os objetos furtados, segundo ela, teriam sido deixados no local por “Sorriso”, sem que ela soubesse o motivo.

Enquanto a equipe ainda realizava buscas na casa, uma segunda vítima do criminoso chegou ao local e reconheceu uma das televisões e os pacotes de cigarros como sendo de sua propriedade. Ela afirmou ser dona de um comércio na região, que também havia sido invadido pelo mesmo suspeito.

Todo o material recuperado foi apreendido e encaminhado à Terceira Delegacia de Polícia Civil. Flavio André Cordeiro, o “Sorriso”, foi autuado por furto qualificado. Gilson Teixeira Martins, de 35 anos, foi autuado por suspeita de tráfico de drogas e receptação. Nenhum dos dois suspeitos foi localizado no imóvel. A esposa de Gilson não pôde ser conduzida devido a estar em recuperação de um procedimento cirúrgico.