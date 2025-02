Polícia não identifica suspeitos de duplo homicídio no bairro Vila Piloto

O Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Três Lagoas, ainda busca pela identificação dos suspeitos envolvidos no duplo homicídio ocorrido na noite de 21 de janeiro, no bairro Vila Piloto. Uma semana depois, a ocorrência que desencadeou uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, para cumprir sete mandados de busca e apreensão em residências localizadas em vários bairros da cidade, um mandado de prisão preventiva e um mandado de internação provisória.

Na ação, três pessoas foram presas e um menor apreendido por outros crimes. Ao Jornal do Povo, o delegado titular do SIG, Ricardo Cavagna, responsável pelo caso, informou que apura se há ou não envolvimento dessas pessoas com a execução. “Estamos apurando o caso. Não há confirmação de envolvimento entre essas pessoas e os jovens assassinados. A operação veio ao encontro do fato, onde dois grupos de bairros distintos estariam brigando depois de uma tentativa de homicídio e ameaças nas redes sociais. Dessa forma, fizemos a operação nesse contexto”, pontuou o delegado ao destacar que não se trata de rixa.

O fato é que as vítimas, Oliver Danilo Andrade (18) e Kaledy Nogueira (21) foram mortos a tiros em frente a uma residência na rua 37, na Vila Piloto. Segundo a polícia, Oliver tinha desentendimentos com algumas pessoas do bairro Guanabara e estaria envolvido em uma tentativa de homicídio no local. “Ainda estamos apurando se a morte dele tem relação com a tentativa no bairro Guanabara. Não se pode afirmar nada porque ainda estamos na fase de oitivas”, frisou o delegado.

Conforme o inquérito, Oliver foi visitar um familiar e encontrou Kaledy no local, na noite o crime. Os dois conversavam na calçada quando três homens em motocicletas passaram pela rua disparando tiros.

Foram efetuados mais de 17 disparos contra as vítimas. Uma mulher de 66 anos, que estava no local, foi atingida no braço e socorrida por moradores. Logo após o crime, os suspeitos fugiram do local.

OPERAÇÃO

Durante a ação, a polícia apreendeu quase 15 kg de maconha e prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas. Outro suspeito foi preso em flagrante por furto de energia elétrica. Foram apreendidos vários aparelhos celulares.