Policiais Penais interceptam drogas na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas

Duas tentativas de entrada de entorpecentes na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas foram interceptadas por policiais penais. As ações evidenciam a atuação estratégica e a vigilância constante das equipes no combate à entrada de ilícitos no sistema prisional da cidade.

No sábado (19), durante o horário de visitas, uma mulher foi flagrada tentando entrar na unidade com drogas escondidas no próprio corpo. O entorpecente foi detectado durante a passagem da visitante pelo escâner corporal, ferramenta essencial para o controle de segurança. A mulher foi detida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

No dia seguinte, domingo (20), por volta das 6h da manhã, durante ronda de rotina, um pacote suspeito foi encontrado próximo à caixa d’água nos fundos da penitenciária. O invólucro continha 12 tabletes de maconha (aproximadamente 5,6 quilos), 200 gramas de cocaína e uma mini balança de precisão. Por estar em área externa, o responsável pelo material não foi identificado. Todo o conteúdo foi apreendido e levado à delegacia para registro da ocorrência.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), os flagrantes reforçam o trabalho técnico dos policiais penais e a importância da tecnologia no dia a dia da segurança prisional.

As apreensões em Três Lagoas ocorreram no mesmo fim de semana em que outra tentativa semelhante foi registrada no Estabelecimento Penal de Amambai.

Um novo investimento em tecnologia e capacitação tem sido apontado como essencial para manter a eficácia das ações de segurança nas unidades prisionais, especialmente em municípios do interior como Três Lagoas, onde a vigilância precisa ser redobrada diante das tentativas constantes de burlar os sistemas de controle.