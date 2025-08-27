Policial civil é homenageada na Câmara após impedir feminicídio

A sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas, realizada nesta terça-feira (26), foi marcada pela homenagem à investigadora da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Kelly Amarilio do Nascimento, reconhecida por ter impedido a consumação de um feminicídio em junho deste ano.
A homenagem foi proposta pela vereadora Evalda Reis, que entregou à policial uma Moção de Congratulação. Ao usar a tribuna, Kelly destacou o trabalho da Polícia Civil e reforçou o compromisso da instituição no combate à violência contra a mulher. “Seja policial ou não, se agredir uma mulher vai ser responsabilizado”, afirmou a investigadora.
A vereadora ressaltou a importância do ato de bravura. “Kelly, através da sua ação você conseguiu impedir um feminicídio. É de profissional deste calibre, com responsabilidade, humanidade e competência, que precisamos em nossas forças de segurança. Como procuradora da Mulher desta Casa, me sinto honrada em reconhecer esse trabalho”, destacou Evalda.
A homenagem ocorreu diante de colegas policiais civis que prestigiaram a solenidade no plenário.
Além da homenagem, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. O primeiro, de autoria de todos os parlamentares, trata da transparência nas listas de espera por vagas em escolas municipais, Centros de Educação Infantil (CEIs) e creches públicas. A medida determina a publicação eletrônica mensal das listas no site da Prefeitura, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O segundo projeto aprovado autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Zanon de Karatê (AZK), no valor de R$ 57.684,78, para viabilizar a realização do “VI Open Nacional de Karatê – Cícero Muniz”, que acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, no Ginásio Municipal Professora Cacilda Acre Rocha. O evento reunirá atletas de várias categorias e deve atrair competidores de diferentes estados, movimentando a economia local.
Outros cinco projetos foram encaminhados às comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Finanças para análise.