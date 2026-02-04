Polo da Unigrande em Três Lagoas oferece cursos EAD e presencial

O município de Três Lagoas passa a contar com uma nova opção de ensino superior. O Centro Universitário Unigrande anuncia a chegada à cidade com a oferta de três cursos superiores presenciais, são eles: Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia, ampliando as oportunidades de formação acadêmica para a população local e da região

Além dos cursos presenciais, a instituição também disponibiliza diversos cursos na modalidade EAD (Educação a Distância), permitindo mais flexibilidade de horários e acesso ao ensino superior para quem busca conciliar estudos com trabalho e outras atividades.