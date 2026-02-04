Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Educação

Polo da Unigrande em Três Lagoas oferece cursos EAD e presencial

A instituição ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das melhores instituições privadas de ensino

Israel Espíndola

A instituição ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das melhores instituições privadas de ensino. Foto: Reprodução TVC HD
A instituição ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das melhores instituições privadas de ensino. Foto: Reprodução TVC HD

O município de Três Lagoas passa a contar com uma nova opção de ensino superior. O Centro Universitário Unigrande anuncia a chegada à cidade com a oferta de três cursos superiores presenciais, são eles: Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia, ampliando as oportunidades de formação acadêmica para a população local e da região

Além dos cursos presenciais, a instituição também disponibiliza diversos cursos na modalidade EAD (Educação a Distância), permitindo mais flexibilidade de horários e acesso ao ensino superior para quem busca conciliar estudos com trabalho e outras atividades.

Notícias Relacionadas

O Unigrande ainda oferece cursos tecnológicos, voltados para uma formação mais prática e alinhada às demandas do mercado de trabalho, em áreas estratégicas e com curta duração.

A chegada do Centro Universitário Unigrande reforça o compromisso com o desenvolvimento educacional de Três Lagoas, contribuindo para a qualificação profissional e o crescimento econômico da cidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos