Polo da Unigrande em Três Lagoas oferece cursos EAD e presencial

O município de Três Lagoas passa a contar com uma nova opção de ensino superior. O Centro Universitário Unigrande anuncia a chegada à cidade com a oferta de três cursos superiores presenciais, são eles: Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia, ampliando as oportunidades de formação acadêmica para a população local e da região
Além dos cursos presenciais, a instituição também disponibiliza diversos cursos na modalidade EAD (Educação a Distância), permitindo mais flexibilidade de horários e acesso ao ensino superior para quem busca conciliar estudos com trabalho e outras atividades.
O Unigrande ainda oferece cursos tecnológicos, voltados para uma formação mais prática e alinhada às demandas do mercado de trabalho, em áreas estratégicas e com curta duração.
A chegada do Centro Universitário Unigrande reforça o compromisso com o desenvolvimento educacional de Três Lagoas, contribuindo para a qualificação profissional e o crescimento econômico da cidade.