Por conta da chuva, Sanesul adia manutenção em rede e a suspensão de abastecimento de água em bairros

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), informou que não haverá mais a suspensão temporária no sistema de abastecimento de água, que ocorreria na terça-feira (24), em vários bairros de Três Lagoas. Por meio de nota, a empresa disse que o adiamento ocorre devido às condições climáticas e à necessidade de solo seco para a continuidade da obra de drenagem na avenida João Thomes, realizada pela prefeitura de Três Lagoas. Dessa forma, o cronograma segue sem data definida para a suspensão no abastecimento e a manutenção dos equipamentos de rede.

Chove em Três Lagoas, nesta segunda-feira (23). Segundo a Sanesul, a manutenção na rede será necessária para garantir a segurança e continuidade dos serviços de infraestrutura, que são fundamentais para melhorar o sistema de drenagem da região, prevenindo alagamentos.