Atenção

Portal do Cadastro Único estará indisponível em 10 de outubro

Equipes técnicas do CadÚnico de Três Lagoas irão intensificar as visitas domiciliares durante a paralisação

Redação RCN67

Durante esse período, não será possível realizar novos cadastros ou atualizações de dados das famílias no sistema do Cadastro Único, Foto: Reprodução/Assessoria.
Durante esse período, não será possível realizar novos cadastros ou atualizações de dados das famílias no sistema do Cadastro Único, Foto: Reprodução/Assessoria.

O portal de gestão do Cadastro Único (CadÚnico) estará temporariamente indisponível no dia 10 de outubro. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas (SMAS), a informação foi repassada pelo Governo Federal, que comunicou a indisponibilidade do sistema para extração da base mensal pela Dataprev, o que afeta diretamente o acesso de técnicos ao sistema nacional.

Durante esse período, não será possível realizar novos cadastros ou atualizações de dados das famílias no sistema do Cadastro Único, instrumento essencial para o acesso a diversos programas sociais, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

A secretaria destacou que como alternativa à paralisação temporária das atividades no sistema, as equipes técnicas do Cadastro Único de Três Lagoas irão intensificar as visitas domiciliares no dia da paralisação. A medida tem como objetivo garantir o andamento das ações de acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Para outras informações, a população pode entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

