Porto seco de Três Lagoas avançará com doação de área e expectativa de licitação

O projeto do Porto Seco de Três Lagoas está avançando com a expectativa de conclusão ainda no primeiro semestre de 2025. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marco Antônio Gomes Júnior, tem participado de reuniões em Campo Grande e com empresários locais para destravar os entraves burocráticos que impedem a concretização do projeto.

Nesta semana, o secretário se reuniu com os empresários que vão doar a área necessária para a implantação do porto seco. Segundo ele, esse empreendimento é um diferencial logístico gigantesco para o município, e a sua implantação é uma prioridade para o prefeito Cassiano Maia (PSDB). “A visão do prefeito é muito desenvolvimentista. Estivemos em Campo Grande para entender os entraves e nos reunimos com os proprietários da área, que reafirmaram o interesse na doação”, afirmou o secretário.

O projeto depende da doação da área de 100 mil metros quadrados ao município, um processo que ainda não foi formalizado, apesar de um acordo anterior envolvendo a prefeitura e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

ESTUDOS

A Receita Federal já concluiu o estudo de viabilidade técnica e econômica do porto seco, determinando a área necessária e preparando o caminho para a licitação da estrutura alfandegária, considerada essencial para o desembaraço e escoamento da produção industrial de Três Lagoas destinada à exportação. Desde 2010, estudos indicam a necessidade de sua implantação.

Entre 2018 e agosto de 2023, Três Lagoas movimentou US$ 2,517 bilhões em importações, representando 32,5% do total do estado. No mesmo período, as exportações da região somaram US$ 2,024 bilhões, equivalentes a 4,6 milhões de toneladas da produção industrial de celulose. Com base nesses dados, a Receita Federal definiu que a área do porto seco deve ter 100 mil m², garantindo espaço para futuras expansões e operação com o modal ferroviário.

Localização Estratégica

O Porto Seco será instalado na saída de Três Lagoas para Campo Grande, em uma área da Fazenda Rodeio. A escolha do local é estratégica, pois permite conexão com a BR-262 e o ramal ferroviário. Além disso, o contorno rodoviário em construção interligará a BR-262 à BR-158, facilitando ainda mais o transporte de cargas.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, com o avanço das negociações e o compromisso da prefeitura e do governo estadual, a expectativa é que o porto seco finalmente se torne realidade.