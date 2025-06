Postes de iluminação no bairro Santa Rita estão tortos e têm risco de queda

Moradores do bairro Santa Rita, em Três Lagoas, estão apreensivos com diversos postes de iluminação pública na rua Antônio de Barros Guerra que se encontram inclinados. A situação gera temor de que as estruturas possam cair, causando danos e interrupção no fornecimento de energia.

Residente há mais de 40 anos no bairro, Edith Coimbra de Souza acredita que a inclinação dos postes é resultado da construção do parque linear na região. “Eu não sei, depois que eles começaram a fazer essa obra aí, ficou assim. Não sei se abalou com as máquinas”, afirmou.

O Parque Linear, um espaço verde que segue o traçado da antiga linha férrea, passa justamente pela área afetada.