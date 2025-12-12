Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Eleições

PP reforça reorganização interna em MS durante ato de filiação em Três Lagoas

Ato de filiação do Partido Progressista reuniu lideranças estaduais e marcou o ingresso de novos nomes na sigla em Três Lagoas

Ana Cristina Santos

O evento integrou o processo de reorganização interna do PP - Foto: Reprodução TVC
O evento integrou o processo de reorganização interna do PP - Foto: Reprodução TVC

Três Lagoas sediou na tarde desta quinta-feira (11), um ato de filiação do Partido Progressista (PP) que reuniu algumas das principais lideranças políticas do Estado. O encontro, realizado no Vieira Festa, marcou a entrada de novos nomes na sigla, entre eles o ex-vereador Jorge Martinho, e contou com a presença da senadora Tereza Cristina.

O evento integrou o processo de reorganização interna do PP em Mato Grosso do Sul, que ganhou força ao longo de 2025. Desde agosto, o partido recebeu figuras de peso, como o governador Eduardo Riedel. Em outubro, durante agenda em Campo Grande, foi a vez do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, aceitar o convite de ingresso na legenda. Além deles, secretários municipais e lideranças locais também oficializaram filiação.

Entre os novos membros, Jorge Martinho formalizou sua saída do PSDB e destacou que sua decisão foi motivada pela confiança nas principais lideranças progressistas. Em pronunciamento, ele afirmou que sempre admirou a postura de Riedel e ressaltou a capacidade de articulação política do governador.

Martinho lembrou que trabalhou com Riedel na Casa Civil, ainda na gestão de Reinaldo Azambuja, e reforçou sua visão de que o atual governador consolidou-se como uma referência nacional pela condução política e administrativa. “Aceitei o convite porque acredito na forma como o governador conduz o Estado, com diálogo, responsabilidade e participação dos municípios”, declarou.

Os quatro vereadores do PP na Câmara de Três Lagoas, assim como o presidente do Legislativo municipal, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, também participaram do ato, que reuniu quadros que ainda analisam possíveis mudanças partidárias para o próximo ciclo eleitoral.

O deputado estadual Paulo Corrêa, presente no evento, manteve sua posição de permanecer no PSDB, ao menos até a abertura da janela partidária em 2026. Ele destacou a relação de respeito que mantém com Tereza Cristina e afirmou que qualquer decisão futura será discutida somente em março do próximo ano.

“Tenho dois ouvidos e uma boca. Vou ouvir mais do que falar. Neste momento sou PSDB e tesoureiro estadual da nova chapa comandada pelo Beto Pereira”, declarou. O parlamentar também enalteceu a atuação da senadora no Senado, citando sua participação no debate sobre o marco temporal e classificando-a como um “divisor de águas” para o agronegócio.

