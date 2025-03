Prazo de validade do Processo Seletivo Unificado é prorrogado por mais um ano

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SGI), anunciou a prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Unificado (PSU), regido pelos editais nº 006/2023 e nº 007/2023. A validade, que se encerraria em 07/03/2025, foi estendida até 07/03/2026, conforme o item 13.6 do edital.

A prorrogação foi oficializada pelo Decreto Municipal nº 1131, publicado em 07/03/2024 no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3794. O decreto leva em consideração o Edital nº 011/2024, que divulgou o resultado e a classificação dos candidatos aprovados.