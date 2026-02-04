Prazo para cadastramento do Passe Escolar 2026 termina na quinta em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que termina nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, o prazo para cadastramento e recadastramento do Passe Escolar para o ano letivo de 2026. O atendimento é realizado pelo Núcleo de Transporte Escolar da SEMED.

O período é destinado ao recebimento das solicitações, análise da documentação e confecção dos cartões do benefício.

O Passe Escolar é voltado a estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (REME) e Estadual de Ensino, garantindo o acesso ao transporte escolar, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Documentos para cadastramento

Para solicitar o benefício pela primeira vez, o estudante deve apresentar:

Comprovante de matrícula na Rede Municipal (REME) ou Estadual (SED) de Ensino (atestado escolar);

Foto 3×4;

Cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante;

CPF do estudante;