EDUCAÇÃO

Prazo para cadastramento do Passe Escolar 2026 termina na quinta em Três Lagoas

Estudantes das redes municipal e estadual devem procurar a SEMED até 5 de fevereiro para garantir o benefício do transporte escolar

Redação RCN67

O Passe Escolar é voltado a estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (REME) e Estadual de Ensino. Foto: Divulgação/Assessoria.
O Passe Escolar é voltado a estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (REME) e Estadual de Ensino. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que termina nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, o prazo para cadastramento e recadastramento do Passe Escolar para o ano letivo de 2026. O atendimento é realizado pelo Núcleo de Transporte Escolar da SEMED.

O período é destinado ao recebimento das solicitações, análise da documentação e confecção dos cartões do benefício.

O Passe Escolar é voltado a estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (REME) e Estadual de Ensino, garantindo o acesso ao transporte escolar, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Documentos para cadastramento

Para solicitar o benefício pela primeira vez, o estudante deve apresentar:

Comprovante de matrícula na Rede Municipal (REME) ou Estadual (SED) de Ensino (atestado escolar);

Foto 3×4;

Cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante;

CPF do estudante;

Cópia do RG e CPF do responsável legal;

Comprovante de residência em nome do responsável, com emissão inferior a 60 dias.

Recadastramento

Os alunos que já utilizavam o Passe Escolar deverão apresentar:

Comprovante de matrícula atualizado na Rede Municipal (REME) ou Estadual (SED) de Ensino;

Comprovante de residência em nome do responsável, com emissão inferior a 60 dias.

De acordo com a SEMED, podem ser utilizados como comprovante de residência contas de água, luz ou telefone, carnês de pagamento que contenham endereço e nome do responsável, ou ainda contrato de locação ou comodato vigente, desde que dentro do prazo exigido.

Para mais informações, os interessados devem procurar o Núcleo de Transporte Escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

