Prazo para cadastramento do Passe Escolar 2026 termina na quinta em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que termina nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, o prazo para cadastramento e recadastramento do Passe Escolar para o ano letivo de 2026. O atendimento é realizado pelo Núcleo de Transporte Escolar da SEMED.
O período é destinado ao recebimento das solicitações, análise da documentação e confecção dos cartões do benefício.
O Passe Escolar é voltado a estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (REME) e Estadual de Ensino, garantindo o acesso ao transporte escolar, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Documentos para cadastramento
Para solicitar o benefício pela primeira vez, o estudante deve apresentar:
Comprovante de matrícula na Rede Municipal (REME) ou Estadual (SED) de Ensino (atestado escolar);
Foto 3×4;
Cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante;
CPF do estudante;
Cópia do RG e CPF do responsável legal;
Comprovante de residência em nome do responsável, com emissão inferior a 60 dias.
Recadastramento
Os alunos que já utilizavam o Passe Escolar deverão apresentar:
Comprovante de matrícula atualizado na Rede Municipal (REME) ou Estadual (SED) de Ensino;
Comprovante de residência em nome do responsável, com emissão inferior a 60 dias.
De acordo com a SEMED, podem ser utilizados como comprovante de residência contas de água, luz ou telefone, carnês de pagamento que contenham endereço e nome do responsável, ou ainda contrato de locação ou comodato vigente, desde que dentro do prazo exigido.
Para mais informações, os interessados devem procurar o Núcleo de Transporte Escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Com informações da Prefeitura de Três Lagoas