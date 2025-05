Prazo para cancelar multa por terreno sujo encerra nesta sexta-feira

Importância da limpeza e valor da multa

A manutenção dos terrenos limpos é crucial para a saúde pública e segurança, pois terrenos sujos servem como abrigo para vetores de doenças e podem ser usados para esconder materiais de furto.

“Porque a gente tem que pensar que temos os lotes no entorno e as quadras adjacentes, visto que o terreno sujo é um local de vetores de doenças e também pode ser utilizado para esconder material de furto. Então não é somente aquele terreno vizinho ao lado que é afetado, é toda uma região no entorno que ela é afetada com esse terreno que estava sujo, a prefeitura fez a multa e o proprietário realizou a limpeza”, destaca Toshio.