Prazo para complementação da inscrição do Fies termina nesta sexta-feira

Os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 têm até esta sexta-feira (21) para complementar as informações da inscrição. O procedimento deve ser feito online, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior, na seção dedicada ao Fies.

O programa, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), financia mensalidades de cursos superiores em instituições privadas para estudantes de baixa renda. Nesta edição, foram disponibilizadas 67.301 vagas em cursos de graduação. No total, 198.579 candidatos se inscreveram, registrando mais de 493 mil inscrições, já que cada participante pode escolher até três opções de curso.

Modalidades do Fies

O Fies possui duas modalidades: