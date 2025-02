Prazo para envio de informes do Imposto de Renda 2025 termina em sexta-feira

Aposentados e pensionistas do INSS podem obter seus comprovantes pelo site ou aplicativo Meu INSS. Planos de saúde e fundos de pensão também devem fornecer os documentos, permitindo a dedução dos valores na declaração. Bancos e corretoras informam os saldos de contas e investimentos, e o contribuinte deve reunir os documentos de todas as instituições em que possui conta.

A Receita Federal utiliza esses documentos para conferir os dados declarados pelos contribuintes. Os informes devem conter os rendimentos do ano anterior, descontos previdenciários, Imposto de Renda retido na fonte e eventuais contribuições para previdência complementar e plano de saúde coletivo.

Desde 2023, o prazo de entrega da declaração do IR foi alterado para o período entre 15 de março e 31 de maio. A mudança permite que a Receita Federal disponibilize a declaração pré-preenchida no primeiro dia do prazo.

Caso os informes não sejam recebidos dentro do prazo, o contribuinte deve procurar a empresa ou instituição financeira responsável. Persistindo o atraso, a Receita Federal pode ser acionada. Em caso de erro nos dados, um novo documento corrigido deve ser solicitado.

Se o problema não for resolvido até o fim de maio, o contribuinte pode enviar a declaração dentro do prazo e depois corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora.

*Com informações da Agência Brasil