Prazo para inscrições nos Editais da PNAB encerra na quinta-feira em Três Lagoas

Termina na quinta-feira (8), o prazo para os artistas e agentes culturais do município participarem dos Editais de Premiação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), publicados no dia 30 abril no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3830 pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Com foco em coletivos e entidades culturais com pelo menos dois anos de atuação, o edital premiará 15 iniciativas com R$ 15.570,00 cada. O objetivo é fortalecer a Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva. Podem concorrer entidades com ou sem CNPJ, bem como coletivos informais.

Os editais completos, com todas as regras, categorias e orientações para inscrição, estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Lagoas, na opção Diário > Diário Assomasul.

ATENDIMENTO AOS INTERESSADOS

Dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente na sede da Diretoria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro, nº 560 – Centro, nos horários das 7h às 11h e, das 13h às 17h, ou pelo telefone (67) 98139-3524.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas