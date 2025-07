Prazo para licenciar placa final 6 termina no dia 31 de julho

O valor do licenciamento neste ano é de R$ 238,36. Após o prazo, o valor sobe para R$ 309,40 com perda de desconto. A recomendação do Detran-MS é para que os motoristas realizem o procedimento de forma simples e rápida, preferencialmente pelos canais digitais:

Os proprietários de veículos com placa final 6 em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos ao prazo para licenciamento anual: o vencimento é 31 de julho. Em Três Lagoas, cerca de 10 mil veículos estão com o licenciamento pendente. Em todo o estado, são mais de 187 mil veículos nessa situação.

O licenciamento é obrigatório e garante que o veículo esteja legalizado para circular em vias públicas. “Eu procuro sempre andar regular, porque evita despesa maior. Uma multa pesa no bolso”, afirmou o pintor Juliano, que depende do veículo no dia a dia.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, circular com o documento vencido é infração gravíssima, com multa de R$ 297,43, 7 pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo. Débitos anteriores também podem ser encaminhados para cobrança judicial pela Procuradoria Geral do Estado.

O calendário do Detran segue com placas finais 7 e 8 em agosto, 9 em setembro e 0 em outubro. O órgão alerta que mais de 500 mil veículos em Mato Grosso do Sul ainda não regularizaram o licenciamento de 2025.