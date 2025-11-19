Pré-matrículas na rede de ensino de Três Lagoas iniciam em 2 de dezembro

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou o início do período de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 na Rede Municipal de Ensino. O procedimento é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e será realizado entre os dias 2 e 17 de dezembro.

A informação foi detalhada pela diretora da Central de Matrículas, Elisângela Alcalde.

De acordo com a diretora, pais e responsáveis devem acessar o site da Prefeitura para realizar a pré-matrícula dentro do prazo estabelecido.

A lista com a designação dos alunos será divulgada a partir do dia 14 de janeiro.

“Os pais precisam ficar atentos aos prazos para não perderem a matrícula após a divulgação da lista. Quem for contemplado terá um período específico para confirmar a vaga na escola indicada”, explicou a diretora.

Durante o cadastro no site, é preciso anexar ou apresentar posteriormente os seguintes documentos:

Da criança: