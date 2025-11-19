Pré-matrículas na rede de ensino de Três Lagoas iniciam em 2 de dezembro

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou o início do período de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 na Rede Municipal de Ensino. O procedimento é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e será realizado entre os dias 2 e 17 de dezembro.
A informação foi detalhada pela diretora da Central de Matrículas, Elisângela Alcalde.
De acordo com a diretora, pais e responsáveis devem acessar o site da Prefeitura para realizar a pré-matrícula dentro do prazo estabelecido.
A lista com a designação dos alunos será divulgada a partir do dia 14 de janeiro.
“Os pais precisam ficar atentos aos prazos para não perderem a matrícula após a divulgação da lista. Quem for contemplado terá um período específico para confirmar a vaga na escola indicada”, explicou a diretora.
Durante o cadastro no site, é preciso anexar ou apresentar posteriormente os seguintes documentos:
Da criança:
- Certidão de nascimento (documento mais importante nesta etapa);
- Carteira de vacinação atualizada;
- Cartão do SUS;
- Número do NIS (para beneficiários do Bolsa Família).
Dos responsáveis:
- Comprovante de residência;
- Documentos pessoais (RG e CPF).
Elisângela reforçou que muitos pais cometem o erro de escolher apenas uma unidade escolar, o que dificulta a alocação das vagas.
“Quanto mais opções os pais colocarem, maior a chance de conseguirmos a designação na primeira etapa. As escolhas devem ser próximas à residência ou ao local de trabalho da família”, orientou.
A diretora também destacou que, embora o documento principal da pré-matrícula seja a certidão de nascimento, a carteira de vacinação em dia será exigida no momento da confirmação da matrícula.
“Na pré-matrícula, o foco é a certidão de nascimento. Mas, na matrícula, todas as vacinas precisam estar corretas e registradas”, reforçou.