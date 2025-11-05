Veículos de Comunicação
Construção

Pré-sorteio de casas acontece nesta quarta-feira e Câmara aprova novo projeto habitacional

Além do pré-sorteio de 50 casas, Câmara aprova projeto para construção de moradias no bairro Vila Piloto

Ana Cristina Santos

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, ressaltou a importância da iniciativa. Foto: Reprodução/TVC HD.
A Prefeitura de Três Lagoas realiza nesta quarta-feira (5), às 18h, o pré-sorteio das 50 famílias que serão contempladas com unidades do Conjunto Habitacional Violetas III. O evento, que será transmitido ao vivo pelo Facebook oficial da prefeitura (@PrefeituraTL), contará com a presença do prefeito Cassiano Maia, da diretora de Habitação Rafaella Marques, além de representantes do Ministério Público, da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Habitação, garantindo transparência e acompanhamento público de todo o processo.

De acordo com a Diretoria de Habitação, poderão participar do sorteio as pessoas que validaram o cadastro em 2022 e que se enquadram nos critérios exigidos, como residir há pelo menos dez anos em Três Lagoas, ter renda familiar de até um salário mínimo, não possuir outro imóvel e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

O prefeito Cassiano Maia destacou que o pré-sorteio é uma etapa importante da política habitacional do município e reforçou o compromisso com a transparência e a justiça social. “Estamos finalizando as 50 unidades habitacionais. Vamos fazer um sorteio pacífico, com grande representatividade da imprensa, Ministério Público e Defensoria Pública, para que o processo tenha muita credibilidade e contemple as pessoas com maior necessidade. Isso é importante, e vamos fazer outros projetos de habitação para o nosso município”, afirmou o prefeito.

O Conjunto Habitacional Violetas III é resultado de uma parceria entre a prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab). Do total de unidades, 10% serão destinadas a cotas especiais, 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência.

VILA PILOTO

Além do sorteio das casas, o município também avança em novos projetos habitacionais. A Câmara Municipal aprovou recentemente um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a doação de lotes e a construção de novas unidades de interesse social, com 96 moradias previstas para a Vila Piloto.

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, ressaltou a importância da iniciativa. “Esse projeto é importantíssimo. Foi aprovado por unanimidade e prevê 96 residências para a população, uma política pública de moradia em parceria entre o Governo Municipal e o Governo Estadual. Moradia é um direito constitucional e precisamos avançar nessa política pública”, destacou.

Segundo o vereador, as novas unidades serão casas térreas, e não apartamentos, seguindo o modelo adotado no Conjunto Violetas. “Sabemos que a cultura da população de Três Lagoas é voltada para moradias horizontais. Ter uma casa permite à família mais conforto e liberdade, como criar um animal de estimação, por exemplo. É o formato que melhor se adapta à nossa realidade”, explicou.

