Pré-sorteio de casas acontece nesta quarta-feira e Câmara aprova novo projeto habitacional

A Prefeitura de Três Lagoas realiza nesta quarta-feira (5), às 18h, o pré-sorteio das 50 famílias que serão contempladas com unidades do Conjunto Habitacional Violetas III. O evento, que será transmitido ao vivo pelo Facebook oficial da prefeitura (@PrefeituraTL), contará com a presença do prefeito Cassiano Maia, da diretora de Habitação Rafaella Marques, além de representantes do Ministério Público, da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Habitação, garantindo transparência e acompanhamento público de todo o processo.

De acordo com a Diretoria de Habitação, poderão participar do sorteio as pessoas que validaram o cadastro em 2022 e que se enquadram nos critérios exigidos, como residir há pelo menos dez anos em Três Lagoas, ter renda familiar de até um salário mínimo, não possuir outro imóvel e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

O prefeito Cassiano Maia destacou que o pré-sorteio é uma etapa importante da política habitacional do município e reforçou o compromisso com a transparência e a justiça social. “Estamos finalizando as 50 unidades habitacionais. Vamos fazer um sorteio pacífico, com grande representatividade da imprensa, Ministério Público e Defensoria Pública, para que o processo tenha muita credibilidade e contemple as pessoas com maior necessidade. Isso é importante, e vamos fazer outros projetos de habitação para o nosso município”, afirmou o prefeito.

O Conjunto Habitacional Violetas III é resultado de uma parceria entre a prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab). Do total de unidades, 10% serão destinadas a cotas especiais, 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência.