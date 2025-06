Preço da gasolina e do etanol fica mais barato nas bombas em Três Lagoas

Em um posto de combustível local, o preço da gasolina passou de R$ 6,09 para R$ 5,99 por litro. O etanol também teve seu valor reduzido, custando agora R$ 3,95. No entanto, a diminuição foi tão irrisória que muitos motoristas não a perceberam ou sentiram um impacto significativo no orçamento.

Motoristas de Três Lagoas notaram uma queda nos preços da gasolina e do etanol nas bombas de combustível esta semana. A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,17 por litro no preço da gasolina para as distribuidoras, uma diminuição de 5,6%, que começou a valer a partir de 2 de junho nas refinarias e agora chegou aos postos.

Apesar da recente redução, que marca o primeiro corte no valor do combustível desde outubro de 2023, um novo reajuste já foi anunciado pela Petrobras para este final de semana. A variação dos preços da gasolina e do etanol depende fortemente do mercado internacional, além de outros fatores como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).