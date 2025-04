Preço do peixe sobe em Três Lagoas

Tradicionalmente marcado pelo aumento no consumo de peixe, o período da Quaresma e, especialmente, a Semana Santa, chega este ano com um ingrediente amargo para os consumidores de Três Lagoas: a alta nos preços dos pescados. O pintado, um dos mais procurados, foi o que mais sofreu reajuste.

O movimento nas peixarias da cidade começou a crescer nos últimos dias, mas ainda de forma tímida. Segundo os comerciantes, o fator que mais tem freado o consumo neste início de temporada é o valor do quilo do peixe, que subiu de forma considerável.

“Esse ano nos surpreendeu. O pintado, por exemplo, dobrou de preço. Ano passado ele estava entre R$ 25 e R$ 30. Hoje, para eu comprar, está em torno de R$ 40 o quilo. Para a mesa do trabalhador, vai ficar complicado”, relata Adriano Ferreira, revendedor de peixe.

Com o preço de compra mais alto, o valor repassado ao consumidor também aumentou. “Ainda nem peguei esse peixe para revender, mas deve sair entre R$ 65 e R$ 70 o quilo”, estima o comerciante.

Adriano Ferreira, que trabalha há 15 anos com a venda de peixes, conta que não foi apenas o pintado que subiu. “O tambaqui, que eu pego de cativeiro, também aumentou. E os peixes de rio que costumamos vender aqui na Colônia do Jupiá e na Feira do Peixe também estão mais caros”, afirma.

Na peixaria de Roberto Itiro, apesar do aumento generalizado nos preços, a clientela fiel continua comprando. “Graças à tradição que temos na cidade, a venda aumenta conforme se aproxima a Semana Santa. E aqui a gente tem tentado manter os preços estáveis, principalmente para nossos clientes de toda semana”, comenta Roberto.

Segundo Itiro, o pintado de rio, vendido no local, passou de R$ 54,90 para R$ 64,90. “Não sei se é pela procura ou pela oferta dos fornecedores, mas tivemos que reajustar. Mesmo assim, é menos do que se vê por aí.”